Ripristino barriere stradali Lavori in corso sulla SP142

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Provincia di Forlì-Cesena ha emesso, nei giorni scorsi, un’ordinanza per l’istituzione temporanea di distinti sensi unici alternati, regolati da impianto semaforico o da movieri, nel tratto compreso tra il chilometro 4,750 ed il chilometro 5,400 lato sinistro, in località Scalacci, ad alcuni chilometri a sud di Bagno di Romagna. L’ordinanza, emessa a metà giugno s, ha validità sino al 14 luglio, ma isono in ritardo, per cui è fin troppo evidente la sua proroga, presumibilmente sin verso la fine di questa estate. L’installazione di guardrail laterali di ultima generazione lungo laè assolutamente indispensabile per la sicurezza alla circolazione degli utenti che percorrono quella strada di montagna, che presenta nel suo lato valle ripidi canaloni e strapiombi mozzafiato lunghi anche oltre 100 metri.