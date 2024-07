Ragazzo di 24 anni muore nella piscina di un agriturismo tragedia a Poggibonsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Siena), 10 luglio 2024 –. Un turista, unamericano di 24della Louisiana, in vacanza nell'Alta Val d'Elsa, è mortodi un. È successo nel pomeriggio di oggi. In base alle prime informazioni, il giovane – al momento non si sa se in vacanza con la famiglia o amici – si è tuffato ine non è più riemerso dall’acqua. In un primo momento i presenti pensavano si trattasse di uno scherzo. Ma il giovane era rimasto fin troppo tempo sott’acqua. A quel punto i presenti si sono gettati inper riportare ilin superficie. Il 24enne era privo di conoscenza. Hanno provato a fargli il massaggio cardiaco ed è stato allertato il 118. Non appena arrivati sul posto però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.