Quasi 200 cani detenuti in condizioni igieniche precarie a Barberino di Mugello

(Di mercoledì 10 luglio 2024)DI– Detenevanoinsanitarie, in due allevamenti distinti all’interno di una proprietà isolata nell’alto. Gli animali, appartenenti alle razze bulldog francese, beagle, griffon bleu de gascogne e barboni, erano tenuti in strutture abusive, senza le dovute autorizzazioni. Si è svolta nel Comune didi, all’interno di unle/allevamento dicon abitazioni, una complessa ispezione: complessivamente sono stati controllati 194distribuiti nelle strutture. E’ tuttavia apparso chiaro, rispetto al numero di esemplari dichiarati dall’allevatore all’anagrafena regionale, che non è stata denunciata la morte di numerosi esemplari. A condurre l’intervento, una task force composta carabinieri forestali, carabinieri del Nil, veterinari Asl, guardia di finanza, municipale.