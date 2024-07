Oggi è prevista la riconsegna delle chiavi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è il giorno ultimo per laal Comune dello stadio "Mancini" da parte dell’attuale presidente dell’Alma Juventus Fano 1906 Salvatore Guida, dopo l’intimazione fatta 48 ore fa dall’Amministrazione comunale a seguito della scadenza della convenzione con la società granata. Vedremo se in giornata il presidente Guida ottempererà a questa richiesta oppure si appellerà a qualche suo "diritto" violato. Di certo è che la nuova Giunta ha ormai intrapreso con decisione la strada di voler rifondare a Fano una nuova società calcistica che rappresenti effettivamente l’intera città, i suoi colori e tutti i tifosi fanesi. Quest’ultima drastica decisione, infatti, costringerà l’attuale Alma Juventus a cercarsi un campo fuori di Fano – ammesso poi che ci riesca – e dunque diventa palese che questo club sia destinato a rompere definitivamente i cordoni con la città che fino ad, per 118 anni consecutivi, lo ha ospitato tra gioie e dolori.