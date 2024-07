LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 80 chilometri ci avviciniamo nella fase calda della corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

14.32 Ormai è una lunga, lunghissima attesa per il finale. 14.29 Rimane sempre tra l'1'45" e i 2? il ritardo del gruppo. 14.26 Tratto al 7% di pendenza media per Paul Lapeira (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Richard Carapaz, Ben Healy (EF Education Easypost), Oier Lazkano (Movistar), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Matteo Vercher (TotalEnergies), Bruno Armirail (Decathlon Ag2R La Mondiale), Guillaume Martin (Cofidis), Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e Julien Bernard (Lidl-Trek). 14.23 Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) fa il carico di borracche: si sa, quella dinon è una giornata per lui. 14.20 Tratto di leggera salita per la, con il 4-5% di pendenza. Ma ci vorranno un a quarantina diper entrare nel vivogiornata.