L’Europa che ha votato rafforza Giorgia Meloni

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 9 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Un luglio 2024 da ricordare. Nella prima parte, e nel giro di pochi giorni, nuovo assetto politico in Inghilterra e in Francia, nazioni che svolgono ruoli fondamentali sia dentro l’Unione europea che al suo esterno. Due modalità diverse perre gli istituti democratici e riportare in primo piano i diritti internazionali. Messi in un angolo i Conservatori inglesi, respinta l’onda nera dei Lepenisti che si sentivano già padroni del campo, vicinissimi a scalzare dall’Eliseo il presidente Macron. E in Italia?può trarre un sospiro di sollievo. All’interno della maggioranza tripartita vede il vicepremier Tajani affidabilmente sempre più al suo fianco, mentre l’altro vicepremier Salvini ha le ali ripiegate per l’avventuroso volo verso i “patrioti europei” spinti dal suprematista Orban e “benedetti” dall’aggressore dell’Ucraina Putin.