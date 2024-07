Lavoratori in crisi part time involontario o disoccupazione? La scelta forzata del precariato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Secondo recenti aggiornamenti Istat, il lavoro in Italia è in crescita. Lo scorso aprile – rispetto al mese anteriore – sono infatti aumentati gli occupati, diminuiti i disoccupati e rimasti stabili gli inattivi, ossia coloro che non fannoe delle forze lavoro – non essendo classificati come occupati o in cerca di lavoro. Un +0,4%, pari a +84mila unità, dei posti di lavoro per per uomini e donne, per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d’età – tranne i 25-34enni che evidenziano una contrazione. Mentre il tasso di occupazione sale al 62,3% (con un +0,1% punti). Ed anche a maggio segnali positivi, dato che – come indica Istat – il numero di occupati nel mese ha superato quello di maggio 2023 del 2,0% (+462mila unità). L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età, mentre il tasso di occupazione in un anno cresce di 0,9 punti percentuali.