La festa dell’Unit* e l’abbaglio di Schlein | perché il sesso delle vocali appassiona così tanto?

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le storie raccontano che, durante l’assedio turco di Costantinopoli, gli assediati erano coinvolti inte discussioni suldegli angeli, al punto di trascurare la difesa della città. Che ovviamente fu conquistata dalle armate ottomane del sultano Maometto II. Come allora, oggi ci troviamo nel bel mezzo di un conflitto culturale in cui le orde dell’oscurantismo reazionario non fanno prigionieri; mentre il campo contrapposto si distrae, preso dalla prioritaria questione del. Una moda peregrina che – ormai more solito – giunge da oltre Atlantico e – ahimè – contagia soprattutto il pubblico femminile. Difatti è proprio il Pd “rebrandingizzato” di Ellya essere il primo portavoce della vague intellettuale, con scelte di alto (?) rilievo politico come la messa all’indice della lettera “à” nel lemma “Unità” riferito all’omonima; oggi “restylingizzato” in Unit-asterisco (Unit?).