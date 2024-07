La Colligiana sceglie la strada della discontinuità Mocarelli nuovo allenatore al posto di Chini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo settimane di domande, arrivano le prime certezze in casa: la società ha infatti comunicato che a succedere a Giacomosulla panchina biancorossa sarà il fiorentino Francesco(foto). Una scelta incon il passato:, classe 1979, porta in dote a Colle una grande esperienza da calciatore, con oltre 250 presenze in serie C e due campionati vinti in Serie D con Lucchese, Novara, Rondinella, Montevarchi, Arezzo, Grosseto, Sangiovannese, Frosinone e Perugia, scendendo in campo anche contro la, ma quello in biancorosso sarà il debutto comedi una prima squadra, dopo due anni alla guida dell’Under 19Sangiovannese. Un’occasione che il tecnico sembra deciso a sfruttare: "Vengo da una buona esperienza – ha dichiarato – Con i miei ragazzi abbiamo tenuto testa a realtà molto più grandi e tanti di loro sono riusciti a esordire in Serie D.