(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per la seconda volta consecutivanon sarà presente con un suo rappresentante in gara di estrazione leoncella, 10 luglio– Per la seconda volta consecutivanon sarà presente con un suo rappresentante nato/a in città. Ragaini – credit LaPresse Ainfatti la città più medagliata al mondo, che ddi Montreal del 1976 aveva sempre avuto una sua rappresentanza fino al 2016 in Brasile, si dovrà accontentare di essere rappresentata da due atleti, Marini e Volpi,ni di adozione, che sinano da sempre in via Solazzi. In Canada (1976) furono trene – Susanna Batazzi, Doriana Pigliapoco e Annarita Sparacini – a rappresentare l’Italia nella specialità del fioretto. Poi atlete e atletini hanno sempre fatto parte della rappresentativa azzurrafino a Rio in Brasile nel 2016.