In Francia come in Italia | governo tecnico destinato a fallire

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A seguito del deludente risultato delle elezioni francesi, l’Europa appare sempre più sprovvista di leader politici in grado di dettare il passo. L’asse-Germania infatti, che per trent’anni ha imposto le linee guida in UE nella politica estera ed economica, appare più debole che mai. O addirittura totalmente in frantumi. I presidenti Scholz e Macron sono stati letteralmente messi all’angolo dalle ultime elezioni europee, portando a casa un risultato più che deludente. Questa débâcle politica deve indurci anche a riflettere circa le reali volontà dei cittadini tedeschi e francesi nei riguardi della guerra in Ucraina. Dove il presidente della Repubblica francese negli ultimi mesi si è reso protagonista di un’acelerazione nei confronti di Mosca, paventando addirittura l’invio di truppe a Kiev.