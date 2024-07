Format ’Autoctoni Gourmet’ ’Masterchef’ in salsa locale nella vetrina del Caffè Meletti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Piazza del Popolo e in particolare il Cafféper un giorno si trasformeranno in una incantevoleideale per far conoscenze le eccellenze enogastronomiche del Piceno. Autoctoni Gourmet è infatti unoriginale e fuori dagli schemi che promuove le peculiarità dei vini Doc e Docg e della gastronomia marchigiana attraverso l’abbinamento con i piatti d’autore della cucina Italiana. "Il re della giornata – ha detto Armando Falcione direttore del consorzio vini Piceno – sarà il Pecorino prodotto nel Piceno ogni anno,versione Docg, unica nel suo genere, in 2,5 milioni di bottiglie mentre il Falerio Pecorino Doc in 1,5 milioni di bottiglie e coinvolge complessivamente cinquecento operatori del nostro territorio. I numeri dimostrano come il Pecorino Docg sia un vino di nicchia particolarmente richiesto dal mercato ed è la conseguenza di una felice intuizione di Guido Cocci Grifoni che negli anni ‘80 riprese la coltivazione facendo diventare il vitigno che continua a sorprenderci".