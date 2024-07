F1 Monza si prepara al Gran Premio d’Italia con un nuovo look

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il circuito di, soprannominato “Tempio della velocità”, è pronto ad ospitare il GPil prossimo settembre e lo farà con undopo che sono stati completati i lavori per l’ammodernamentosia presentare un volto leggermente diverso ai team e ai piloti che gareggeranno dal 30 agosto al 1 settembre in vista delsullo storico circuito lombardo. Andiamo a snocciolare tutte le novità che sono state introdotte nel “Tempio Della Velocità. Partiamo dall’asfalto dove più di mezzo metro di materiale inerte è stato posato per creare unmanto che verrà inaugurato proprio durante il weekend di gara. Questomanto dovrebbe garantire maggiore aderenza e migliori prestazioni, rendendo le gare ancora più emozionanti.