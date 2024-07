Esce il Bando Rifugi 2024 | 5 milioni di euro per finanziare i lavori in quota Come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 luglio– Cinquedi, per iniziare. È la dotazione economica del “”, aperto oggi mercoledì 10 luglio, con cui la Regione Lombardia offrirà contributi economici aialpinistici ed escursionistici presenti nel territorio montano che presenteranno richiesta e ne avranno diritto. Ad annunciarlo è l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, commentando la firma del decreto. Le domande potranno essere presentate fino alle 16 del 31 ottobre. “L’apertura del ‘’ – dice Sertori – è una nuova dimostrazione dell’attenzione della Regione al mondo della montagna e della sua economia. Le montagne, infatti, rappresentano il 40 per cento del territorio lombardo e sono un ‘tesoro’ che la Regione valorizza e sostiene anche con i contributi che aiutano il lavoro di quanto gestiscono i, luoghi fondamentali per chi vive la montagna durante tutto l’anno”.