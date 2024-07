Cina | livello d’acqua nel lago Dongting scende sotto soglia di allerta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Huarong, 10 lug – (Xinhua) – Poiche’ ildell’acqua nella stazione idrologica di Yueyang e’ scesoi 32,5 metri e ha continuato a diminuire questa mattina, le autorita’ locali hanno annunciato che ildell’acqua nell’intero bacino dele’ scesoladi. Ile’ il secondodolce piu’ grande della. Dalla meta’ di giugno, la provincia centrale cinese dello Hunan ha subito intense precipitazioni che hanno provocato un forte aumento del volumedel, intensificando in modo significativo la pressione per il controllo delle alluvioni, secondo il centro provinciale di rilevamento dell’idrologia e delle risorse idriche. Il personale di soccorso e’ riuscito a sigillare con successo una falla di 226 metri in una diga dellunedi’ sera.