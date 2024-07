Caso nuotatori cinesi Il Procuratore indipendente dà ragione alla WADA Fine della storia?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Potrebbe essere vicina (come anche no) la parola “lunghissima polemica che ha riguardato ildei ventitré(undici di questi in corsa a Parigi 2024) risultati positivitrimetazidina sette mesi prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Uno scandalo riportato per primo dal New York Times e dtestata tedesca ARD che ha suscitato, come logico che sia, un lungo e controverso polverone. Il motivo del tanto rumore al tempo fu provocato dscelta da parte di CHINADA di non introdurre alcuna sanzione, dopo che si era riusciti a dimostrare l’innocenza degli atleti, i quali avevano assunto il farmaco solo in modo indiretto, dunque tramite contaminazione di tracce presenti nell’hotel dove stavano soggiornando. La questione ha gettato nel vortice anche l’Agenzia Mondiale Antidoping, accusata soprattutto dalle autorità statunitensi di aver avto la scelta da parte dell’organo di controllo cinese, insabbiando così la vicenda.