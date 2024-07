Biden a vertice Nato | Da 5 Paesi tra cui Italia difese aeree per Kiev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2024 “Usa, Germania,Bassi, Romania econsegneranno all'Ucraina cinque sistemi strategici aggiuntivi per la difesa aerea nei prossimi mesi, soddisfacendo così una delle principali richieste di, alle prese con incessanti raid, russi. Oggi annuncio una donazione storica di sistemi di difesa aerea per l'Ucraina", lo ha dichiaratodurante un evento per i 75 anni dellanel primo giorno deldi Washington. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.