Bergoglio tiranno senza controllo | Viganò l' AntiPapa alza il tiro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pochi giorni fa la sentenza, durissima, della scomunica dell'arcivescovo Carlo Maria, accusato di scisma dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ieri una nuova presa di posizione dalla parte dell'ex Nunzio negli Stati Uniti, che non smette di attaccare Papa Francesco e il suo ministero in seno alla Chiesa cattolica. Escluso dalla comunione dei fedeli,continua a cercare sostegno tra i dissidenti mediante una serie di post pubblicati sui suoi canali social, ma il suo tentativo di creare una chiesa parallela e indipendente, attirando nuove schiere di fedeli, potrebbe fallire. L'arcivescovo, infatti, sarà presto ridotto allo stato laicale, un processo attraverso il quale un sacerdote perde il suo status clericale e i relativi poteri sacramentali.