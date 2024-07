Atletica il maratoneta Cherono squalificato per 7 anni dall’antidoping

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IlLawrenceè statoper sette. L’atleta avrebbe dovuto scontare ottolontano dalle competizioni, quattro per la positività a una sostanza vietata e altri quattro per manomissione o tentativo di depistare le indagini, ma il periodo è stato ridotto di un anno per l’ammissione anticipata e accettazione della sanzione. Il 35enne keniota era stato provvisoriamente sospeso nel luglio 2022 per la positività al farmaco cardiaco trimetazidina (TMZ) e la squalifica è stata retrodata a questo periodo, per questo motivo si protrarrà sino al 2029., che vanta vittorie nelle maratone di Boston e Chicago, in un primo momento aveva attribuito la positività al test a un’iniezione fattagli da un medico per curare il mal di stomaco, prima di cambiare versione dicendo di aver commesso un errore con i farmaci di sua moglie.