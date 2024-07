Approvato il ddl Nordio cosa prevede | abolito il reato di abuso di ufficio nuove regole sulle intercettazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – Via libera definitivo al ddlche abolisce ildidie modifica la disciplina in materia di. L'aula della Camera – con 199 sì, 102 no – approva il testo nella versione arrivata dal Senato con alcuni correttivi rispetto al ddl del Governo. Si introducono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il disegno di legge è a firma del ministro della Giustizia Carlo. Che spiega: “Stiamo lavorando da tempo a una riforma organica delleper dare un'attuazione radicale all'articolo 15 della Costituzione che indica nella segretezza delle conversazioni l'altra faccia della libertà – le parole del ministro –.