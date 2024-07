Anna nuove date per il suo primo club tour

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024)annunciaper il suoneidopo alcuni sold out, il singolo 30°C è certificato Disco di platino Continua il successo di, tra le artiste più ascoltate in Italia! Dopo l’uscita del suo album Vera Baddie – il cui singolo 30°C è certificato Disco di platino (FIMI/GFK) – e l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj,annuncia il Sold out delledel 18 e 21 novembre a Milano, del 15 novembre a Torino e del 27 novembre a Padova, e annuncia nuovi show. Leoccasioni per potersi scatenare sulle sue innumerevoli hit nel suonei, prodotto da Vivo Concerti, saranno martedì 5 novembre 2024 al Hall di Padova (Data zero), mercoledì 13 novembre 2024 al Teatro della Concordia di Torino e martedì 26 novembre al Fabrique di Milano.