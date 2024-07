Ancona si avvicina a casa dell' ex scatta il braccialetto elettronico | 37enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – L’ex sitroppo all’abitazionea donna,ile lui viene. Nella serata di ieri i poliziotti hanno raggiunto ilitaliano, resosi responsabile del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dallafamiliare e del divieto dimento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Qualche ora prima la sala operativaa questura ha inviato i poliziotti in un'abitazione in un quartiere vicino al Passetto a seguito di un alert proveniente da un. Qualche minuto dopo è arrivata anche la chiamata di una donna che riferiva di vedere il suo ex marito davanti la sua. Il soggetto era già gravato dalla misura pre cautelare'allontanamento d'urgenza dallafamiliare.