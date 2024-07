Un’estate sicura c’è il patto per Comacchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Un importante accordo per rafforzare la sicurezza e la legalità nel territorio comunale è stato siglato ieri, nella sede della Prefettura di Ferrara dal prefetto Massimo Marchesiello e dal sindaco diPierluigi Negri. Si tratta del ’per’, che prevede una serie di misure e iniziative congiunte tra Prefettura e Comune per contrastare fenomeni di criminalità, degrado urbano e per garantire una maggiore vivibilità e sicurezza per i cittadini e i turisti che frequentanoe i suoi Lidi. Il documento siglato contempla diversi ambiti di intervento. Tra i principali, a spiccare sono l’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine, anche attraverso servizi integrati interforze e con la disponibilità del servizio antinfortunistica della Polizia Locale anche oltre il normale orario del turno serale soprattutto nei fine settimana del periodo estivo; l’impegno dell’amministrazione comunale ad implementare la rete di videosorveglianza e potenziare l’illuminazione pubblica nelle aree sensibili dove si concentra la movida notturna; lo sviluppo di azioni di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori turistici per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.