Uil Fpl di Benevento nuova nomina nella segreteria aziendale

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNovitàdella Uil Fpl di. Infatti, all’interno dell’organismo, è statoto Sabatino Cimino al quale è stata anche affidata la responsabilità per la Polizia Municipale della Uil Fpl. Laè stata stabilita dallagenerale die, ovviamente, dal Segretario generale Giovanni De Luca. In questo modo la Uil Fpl allarga la suacon un lavoratore che ha sempre mostrato la massima abnegazione nell’espletamento dei suoi compiti lavorativi mostrando anche grande attenzione e competenza rispetto alle necessità del Corpo di Polizia Municipale cittadino. Ora Cimino avrà anche l’impegno di far sentire in modo ancora più stringente la presenza della Uil Fpl in un settore delicato come quello della Polizia Municipale garantendo gli operatori in maniera ancora più massiccia della massima attenzione verso le loro problematiche.