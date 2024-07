Tour Vespucci la nave più bella del mondo lascia Los Angeles

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - Si è svolta alla presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, della console generale a LosRaffaella Valentini e del senatore statunitense Bob Archuleta, la cerimonia conclusiva della tappa di LosdelMondiale diAmerigo, lo storico veliero escuola della Marina Militare già ambasciatore del Made in Italy nele del Villaggio Italia, l'Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale delle eccellenze italiane che per altre sette tappe affiancherà ildel. Proprio nella tappa di Losè stato inaugurato il primo Villaggio Italia, che in sei giorni di sosta - dal 3 all'8 luglio - ha registrato numeri eccezionali. Son stati 72mila i visitatori che hanno ammirato lapiùdele le eccellenze del Made in Italy in esposizione al Villaggio.