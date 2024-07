The Amazing Spider-Man 2 | la scena cancellata che avrebbe cambiato il mito dell' Uomo Ragno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 luglio 2024) Unaeliminata poi dal montaggio finale del filmdrasticamente la storia del personaggio Non c'è dubbio che i film di The-Man abbiano avuto molta meno fortunaa trilogia di Sam Raimi, ma sono comunque riusciti a conquistare una schiera di nuovi fan. Il secondo film, diretto sempre da Marc Webb,potuto addirittura cambiare il. Nei fumetti, così come nella trilogia con Tobey Maguire, la frase celebre "Da un grande potere derivano grandi responsabilità" viene pronunciata da Zio Ben, ma per The-Man 2: Il Potere di Electro, Webb decise di affidarla a qualcun altro del passato di Peter Parker. Quel personaggio non è altro che il padre .