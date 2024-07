Serie B date ufficiali | si partirà il 17 agosto sosta dal 30 dicembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) La Lega diB hazzato ledi riferimento per il campionato 2024/2025. Il torneo cadettosabato 172024 e terminerà venerdì 9 maggio 2025. Le soste saranno le seguenti: 7 e 8 ottobre, 12 e 13 ottobre, 16 e 17 novembre, 22 e 23 marzo e dal 30all’11 gennaio. Il calendario ufficiale degli incontri sarà comunicato mercoledì 10 luglio, tramite un evento dedicato in quel di La Spezia, in Liguria, a partire dalle ore 19.00. Le nobili decadute dallaA saranno Salernitana, Sassuolo e Frosinone, mentre le neopromosse dallaC saranno Mantova, Juve Stabia, Cesena e Carrarese.B,: siil 17dal 30SportFace. .