Scoperta la centrale di riciclaggio della mafia | 18 arresti e 57 indagati a Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 –unadidel denaro sporco idei clancamorra e le cosche'ndrangheta. Un vasto giro d’affari ramificato in tutta Italia: 18, 57e oltre 131 milioni di euro sono stati sequestrati a. È in corso dalle prime luci dell’alba una maxi operazione antinella Capitale, 500 operatorisicurezza stanno passando al setaccio la città. L’indagine, iniziata nel 2018, è vasta: gli inquirenti sono arrivati sulle tracce di una vera e propriadi, operante ae con interessi in tutto il territorio nazionale. A capo dell’organizzazione, due organizzazioni criminali mafiose che hanno fatto affari milionari. Il gruppo aveva disponibilità anche di armi da guerra.