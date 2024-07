Schlein a La7 | Renzi nel campo largo? Uniti si vince non pongo veti ma non intendo subirne Il Pd è il perno della costruzione dell’alternativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ospite del talk show politico In Onda, su La7, la segretaria del Pd Ellycommenta la foto che la immortala assieme agli esponenti delle opposizioni (tranne Calenda), all’ex ministra Rosy Bindi e al segretarioCgil Maurizio Landini nel giorno in cui è stao depositato alla Corte di Cassazione di Roma il quesito referendario finalizzato ad abrogare la riforma dell’autonomia diffeata. Il giornalista Paolo Mieli, sull’onda dei risultati delle elezioni francesi, chiede alla leader dem se il disegno di un eventualepossa andare da Maria Elena Boschi a Rosy Bindi, entrambe presenti nella foto davanti alla Cassazione. “Io dico sempre che sarebbe sbagliato costruire un’alleanza in provetta sul perimetro delle forze politiche – risponde– figurarsi se riesco a farla sul perimetro delle singole personalità.