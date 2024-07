San Jacopo si avvicina Le ’tappe’ della Diocesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Un programma ricco quello dei festeggiamenti iacobei che vedranno, nel giorno di giovedì 25 luglio, anche la consegna del testo definitivo del XX Sinododi Pistoia da parte del Vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli. Nel dettaglio, ecco tutti gli appuntamenti e i rispettivi orari, diramati direttamente dallapistoiese. I festeggiamenti si apriranno martedì 16 luglio alla BasilicaMadonna dell’Umiltà, compatronaChiesa edi Pistoia, con la santa Messa in programma alle 17.30. Al termineMessa, indicativamente intorno alle 19, prenderà il via la processione in costume storico verso la Cattedrale per la cerimonia di vestizione di San. A partire da mercoledì 17 luglio e fino a lunedì 22, le MesseCattedrale di San Zeno si terranno alle 9.