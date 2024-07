Ristorante invaso da cavallette l’esperto | Lì le femmine hanno deposto le uova un anno fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Pesaro, 9 luglio 2024 – Sono, sia adulte che subadulte o neanidi (cioè nate da poco), quelle cheletteralmenteil vano esterno del"Hostaria dal Vigno" di Cagli. A confermarlo è il dottor Luca Esposito, esperto di ortotteri, in particolare grilli e, che alla vista delle fotografie scattate nell’area interessata, commenta: "Non è un caso che da sempre, nella storia, si parli di invasione dellee che questa sia narrata anche nella Bibbia – spiega Esposito –. Questo perché già al tempo ci si era accorti che il loro comportamento era imprevedibile e oggi sappiamo che questi insetti sono capaci di esplosioni demografiche anche in aree molto ristrette e localizzate".di ortotteri entra poi nel dettaglio del caso di Cagli: "Dalle fotografie non sembra un animale esotico né una locusta, per cui posso affermare che siano