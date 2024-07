Qui Atalanta La Dea pensa già al Real

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) L’domani comincia la nuova stagione con il raduno al centro sportivo di Zingonia. E tra cinque settimane sarà in campo per il primo impegno ufficiale: la finale della Supercoppa Europea a Varsavia contro ilMadrid. Prima di quattro gare ufficiali ad agosto, tutte in trasferta: il 19 l’esordio in campionato a Lecce, il 25 sul campo del Torino e il 31 al Meazza in casa dell’Inter. Dea che, come ogni anno, proverà a partire subito a fionda, sfruttando il grande lavoro estivo dello staff tecnico e atletico: i nerazzurri vincono la prima di campionato da sei anni di fila. La dirigenza bergamasca ha anticipato il mercato per garantire a Gasperini di avere subito due potenziali titolari, Godfrey in difesa e Zaniolo davanti, in modo da poter lavorare già da metà luglio praticamente con quasi tutto l’organico a disposizione, al netto di ulteriori operazioni di mercato in corso.