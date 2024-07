Questo oro dal sapore speciale Valentina sale sul tetto d’Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) La pesareseBartolucci ha vinto per la seconda volta il Campionato europeo con la Nazionale under 22 di pallavolo.oro è più bello del primo? "Il primo oro è sempre il primo oro – risponde la palleggiatrice del 2003 -, avrò un ricordo bellissimo di quell’estate perché è stata la mia prima convocazione in Nazionale e il fatto di aver vinto subito la medaglia più prestigiosa ha reso il tutto ancora più memorabile. Però ancheoro ha un: dopo l’argento mondiale della stagione passata, avevamo voglia di riscatto e rivincita e direi che ci siamo riprese quello che ci spettava con grande determinazione". Che effetto fa vincere per la seconda volta un Europeo? "Vincere è sempre molto gratificante, perché ripaga tutti i sacrifici che vengono fatti dietro.