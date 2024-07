Pnrr l’associazione femminista Period Think Tank | Non viene rispettata la parità di genere Italia molto indietro nella raccolta di dati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Con l’arrivo delavevamo timore che questa opportunità rischiasse di non essere colta appieno”. Apre così, Giulia Sudano, presidente di, associazione che promuove l’equità di, la conferenza stampa, in cui è stato presentato in Senato, il report del progetto #percontare: statistiche ed indicatori per unequo. “L’rispetto all’utilizzo di strumenti comedisaggregati per– continua Sudano – utili per monitorare l’impatto delle politiche pubbliche” Le principali richieste alla Cabina di Regia delsono, quindi, raccoglieredisaggregati per, rendere obbligatorio per i comuni l’indicazione dei beneficiari dei progetti da loro gestiti, non solo al termine del lavoro, ma anche all’inizio e fare in modo che il 30% degli appalti dei fondi delpreveda l’assunzione di donne, persone giovani e con disabilità come previsto dall’articolo 47 del decreto legge 77/2021.