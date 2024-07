Perché dovrei comprare il vostro vino e non un altro? L’avvocato del diavolo incalza le cantine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) I produttori sono troppo concentrati sul sapore e sul prezzo delle loro bottiglie. Quando i consumatori scelgono sulla base anche di altri fattori. È la riflessione contenuta in un editoriale firmato Robert Joseph, giornalista ed enologo, conosciuto anche come “del”, pubblicato su Meininger’s International, importante testata tedesca dedicata al. L’esperto cerca di spiegare i cambiamenti in corso e, in particolare, lo fa soffermandosi su un importante cambio di paradigma: il, paradossalmente, non si compra più per il suo gusto. E cita il caso di Connor Widder, un giovane esperto di marketing americano che supporta lenelle attività economiche. Le sue ricerche aiutano le aziende dela ottenere più prenotazioni per le sale di degustazione (che generano ormai il 39% dei ricavi delle aziende vinicole in UK), ad incrementare le vendite online e gli abbonamenti ai wine club.