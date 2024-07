Per tutti coloro che intendono le vacanze come momento di relax fuori dai tracciati più battuti il Touring Club ha messo a disposizione la sua mappa di esperienze emozionanti da vivere nei 285 borghi eccellenti targati con la Bandiera Arancione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Leestive sono cominciate, le persone cominciano a partire e ad affollare le mete più gettonate. Non, però, ambiscono a trascorrere le proprie ferie in posti presi d’assalto dai turisti, ed è proprio per queste persone che potrebbe essere interessante conoscere l’offerta delItaliano. Viaggiare durante le Feste: i 10più belli d’Italia X Estate neiPercheledidaipiù, l’associazione propone “Estate nei”, una vera propriadi eventi, iniziative eddisseminate neidi tutta Italia, piccole eccellenze del territorio italiano.