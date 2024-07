Per il Palio dell’Assunta cambia il Mossiere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Cambierà ildeldi Siena rispetto alla carriera dello scorso 4 luglio. È stato lo stesso Bartolo Ambrosione a non dare la disponibiltà a salire nuovamente sul verrocchio dopo le critiche ricevute in occasione dell’ultimo appuntamento. La scelta dei capitani delle dieci Contrade che correranno ildel 16 agosto, a quel punto, è caduta su Renato Bircolotti. La comunicazione alla sindaca Nicoletta Fabio è stata effettuata ieri (8 luglio) al termine delle operazioni di estrazione per la Carriera attraverso il decano Alessandro Toscano. Renato Bircolotti,di Castiglion Fiorentino, al momento, ha dato il suo assenso. Secondo l’articolo 31 del Regolamento per il, però, dopo la proposta dei Capitani, la nomina dispetta al Comune di Siena, dopo il previsto iter amministrativo.