Pattinaggio a rotelle Il tricolore alla Sorcionovo

(Di martedì 9 luglio 2024) Aliceha vinto a San Giorgio delle Pertiche (Padova) il titolo italiano dinella 500 metri sprint su pista. Fin qui la notizia sarebbe poca cosa, visto che la pattinatrice di Montecosaro - poco più che diciottenne, fresca di maturità linguistica - ne ha già collezionate molte di maglie tricolori nella già splendida carriera agonistica. Questa però è la prima da Senior, categoria nella quale gareggia dal compimento della maggiore età, cioè da quest’anno. Dunque, è un oro dal peso specifico diverso, anche perché per poterselo mettere al colloha superato Asia Varani, la campionessa del mondo in carica, la quale negli ultimi anni non aveva mai perso questa gara ai tricolori. Certo, superarla non è stato facile, ma l’atleta di Montecosaro - scattata in avvio in terza posizione - è riuscita a recuperare nell’ultimo giro, grazie a una prova straordinaria, sorpassando la Carrer e poi volando davantiVarani proprio al fotofinish.