Oggi Amf Brass Band Da Morricone ai Queen emozioni e ricordi live

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa sera alle 21 si terrà la nona edizione di ’Un Fiume di Musica’ in via Darsena, 57. Protagonista sarà la ’Amf’: un collettivo di studenti della Scuola di Musica Moderna di Ferrara. Il gruppo, coordinato da Ambra Bianchi e Stefania Bindini, è composto da fiati, supportati da basso, batteria, chitarra e tastiere, alle quali si aggiunge un organico vocale, per un totale di 30 elementi. Si spazia dal jazz, a famose colonne sonore, dal musical al pop. Gli studenti della scuola, dai 12 agli 87 anni, condividono l’amore per la musica e vantano esibizioni a festival e manifestazioni , anche e soprattutto per raccolte fondi. Il repertorio proposto, prevede brani, che accompagneranno il pubblico in un crescendo di, con omaggi a grandi autori e interpreti, daa Stevie Wonder, da Glenn Miller ai