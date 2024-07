New York così il caldo record ha bloccato il ponte girevole sull’Harlem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Ileccezionale nella città di Newha causato il blocco del Third Avenue Bridge, ilsul fiume Harlem. Il, che collega il quartiere del Bronx a quello di Manhattan è rimasto fermo in posizione aperta per alcune ore nella giornata di ieri. The plan was to spray it with water and it might have worked. "The Third Avenue Bridge, which connects the Bronx to Manhattan over the Harlem River, got stuck in the open position Monday afternoon. Officials believe the bridge got stuck open at around 3 p.m. because of high pic.twitter.com/Q0pJSNJJBP — BubbaGreene (@moneybubby) July 9, 2024 Il blocco è stato causato dall’espansione del metallo, dovuta alle temperature anomale, che hagli ingranaggi e impedito il funzionamento del meccanismo.