Monologhi e danza contro la guerra Il teatro tende la mano all’infanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Una serata che nasce dalla sensibilità di Emanuela Bessega, architetto con esperienze di progettazione partecipata, ed Elis Ferracini, attivo nell’ambito teatrale fin da bambino assieme al padre Rimes, burattinaio. Si chiama "Te nel deserto, oo pace o" e vedrà il debutto domani alle 20.30 a Barzola di Angera, via ai Prati 7 (ingresso solo pedonale). In campo parole e atti teatrali per la Palestina, a sostegno dei progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre, compagnia di Ramallah che aiuta i ragazzi traumatizzati dal conflitto. "Questo evento teatrale è nato da un reciproco confronto con Elis a fine 2023, quando ancora erano scarse e contradditorie le occasioni per illustrare lo sconvolgimento dellain Palestina - afferma l’architetto Bessega -.