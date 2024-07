Milano 5 arresti per furti e droga in due giorni | rapinato anche un orologio da 37mila euro in via Montenapoleone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Appostato in viasabato pomeriggio, osservava cittadini e turisti di passaggio e ne ha seguito uno fino in corso Venezia riuscendo a strappargli dal polso il suoHublot Orlinski in oro giallo da. Ma ilre, algerino di 28 anni, irregolare e con precedenti per furto, dopo un tentativo di fuga è stato bloccato e arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile che lo stavano controllando a distanza. Solo qualche graffio per la vittima, un imprenditore lituano di 60 anni. L’algerino è uno dei 5 arrestati nelle zone del pieno centro e della movida, passate al setaccio dalla polizia di Stato impegnata venerdì e sabato in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Bruno Megale per il contrasto ai reati predatori.