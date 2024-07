Michelle Comi l’annuncio assurdo dell’influencer | Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza voglio hotel 5 stelle io non ho mai pagato niente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024)è l’influencer 29enne che l’anno scorso ha lasciato il suo lavoro come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori di Milano, dove guadagnava 1.400 euro al mese, per dedicarsi a tempo pieno alla sua attività di creator su OnlyFans, dove sta collezionando tantissimi follower. Mapubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram da 300mila follower per trovare chi la porti insta scatenando un mare di polemiche.Leggi anche: “Chiara Ferragni rinuncia al ricorso: si terrà la multa di 1 milione di euro”. Dietro la scelta un piano ingegnoso Tutte le richieste diLe richieste disono infatti molto pretenziose per accettare questo invito ina 5, villa con piscina privata, almeno 14 giorni di permanenza, autista privato e la possibilità di fare shopping senza limiti.