Mbappé azzecca più comizi che dribbling Corsport

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Corriere dello Port presenta la sfida di questa sera tra Spagna e Francia, la prima semifinale di Euro 2024. Una sfida in cui la Francia è attesa al varco considerando che fin qui ha vinto senza nessun gol su azione. E più di tutti è attesoche in questi europei si è messo più in mostra per i suoipolitici contro l’estrema destra che per le sue giocate alla al piede. Ebbene sì. Allons enfants du museau court, Didier in versione Maximilien (Allegri, però: non Robespierre), due autogol (Austria, Belgio) e il rigore alla Polonia; zero con olandesi e portoghesi. Dopo cinque gare devono ancora realizzarne uno su azione. D’accordo, e qui si torna al romanzo di Montalban, latita un nove vero, non importa se del calibro di Karim Benzema o della malizia di Olivier Giroud, parcheggiato in branda.