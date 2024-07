Leggere Arthur Miller per capire come recitano i presidenti americani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Maiin questi giorni suona vera la battuta di: “La stampa americana è costituita di critici teatrali travestiti”. Il discorso da cui l’ho tratta, “Ie l’arte di recitare” (pronunciato nel 2004 e poi raccolto in un volumetto), è una lettura indispensabile dopo il dibattito tra Biden e Trump. Dicevache ogni candidato, applicando metodi non troppo diversi dallo Stanislavskij, deve calarsi in un “personaggio presidenziale” che può essere anche molto diverso da sé, ma che deve nondimeno suonare autentico. Non tutti sono stati all’altezza del compito. Al Gore ha provato diversi ruoli, ma in tutti è apparso goffo. Eisenhower era un attore inferiore ai suoi talenti: uomo sofisticato, in pubblico annaspava e pasticciava con l’inglese.