Latina gli spara con una scacciacani e lo minaccia di morte con un coltello | arrestato

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024- Nel corso della serata dell’08 luglio c.a., a, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino traevano in arresto un cittadino classe75, residente aper violenza privata eaggravata. Dapprima bucava, utilizzando un, lo pneumatico anteriore sinistro del furgone di un cittadino indiano classe 73 intento ad effettuare una consegna nei pressi della sua abitazione, per poi esplodere un colpo con una pistola, munita di tappo rosso, nei confronti del 51enne endolo dicon un, per poi allontanarsi dal luogo dell’evento. Opportunamente escusso, la vittima riferiva che già lo scorso sabato, presso il proprio esercizio commerciale sito a, il 49enne, a seguito di un diverbio per futili motivi, lo aggrediva colpendolo con uno schiaffo.