La nostra idea di divulgazione scientifica al tempo dei social | così abbiamo trovato il nostro ‘verso’ per studiare e raccontare la ricerca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Pisa, 9 luglio 2024 – L’occasione di ascoltare gli interventi di tre creator digitali, legati alla Scuola Superiore Sant’Anna, è stata offerta a studentesse e studenti che hanno partecipato al primo tirocinio residenziale, a Pisa, del progetto Me.Mo. Merito e Mobilitàe. I tre creator sono Gaia Contu, dottoranda in Etica della Robotica; Marco Martinelli,tore affiliato al PlantLab dell’Istituto di Scienze delle Piante; Carmen Panepinto Zayati, Miss Universo Italy e studentessa della laurea magistrale in Bionics Engineering. Quella che segue è un’intervista a tre voci, per ascoltare le loro scelte di vita e aspirazioni per il futuro. Raccontateci chi siete e quali sono le vostre attività Gaia Contu. “Ho avuto un percorso arzigogolato! Mi sono iscritta a fisica (a posteriori, direi anche per i condizionamentii rispetto allo studio delle materie umanistiche).