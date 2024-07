In Giappone arrivano i primi manga realizzati con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo scorso anno usciva Cyberpunk: Peach John, il primocreato con l’aiuto dele quest’anno, viste le potenzialità dietro l’utilizzo di questo strumento, diverse case editricisi hanno deciso di investire quattro milioni di dollari per lo sviluppo di AI sempre più aggiornate. Il dibattito sulnegli ultimi mesi è più attivo che mai, dopo la rapida diffusione di sistemi avanzati come ChatGPT, che si sono infiltrati nella quotidianità della maggioranza delle professioni da quelle mediche a quelle artistiche, mettendo al centro del dialogo quanto il lavoro dell’uomo possa essere sostituito da quello di una macchina e, in particolar modo nell’ambito culturale, come una macchina possa essere in grado di eguagliare la creatività umana.