Il primo giorno di scuola

(Di martedì 9 luglio 2024) Il calcio secondo Andrea Dossena non può prescindere da una profonda cultura del lavoro. Il tecnico lodigiano ha alle spalle una carriera da calciatore di altissimo livello, culminata con le esperienze nel Liverpool e nel Napoli, oltre ad una manciata di presenze in Nazionale italiana. Un curriculum che quando ha deciso di allenare non gli ha però permesso di avere corsie preferenziali, tanto che mister Dossena ha iniziato il proprio percorso facendo la gavetta in serie D alla guida di Crema e Ravenna, per poi affacciarsi alla Lega Pro in punta di piedi al timone di squadre non certo di prima fascia come Renate e Pro Vercelli. La Spal è la prima grande occasione per il tecnico classe 1981, talmente desideroso di iniziare la nuova avventura da convocare il gruppo per il raduno con una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto.