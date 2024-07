Il Nottingham Forest acquista il gigantesco portiere Miguel

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-09 16:48:58 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ilha ingaggiato ilCarlosdal Corinthians con un contratto di quattro anni. Il venticinquenne, alto 1,93 m, ha collezionato 14 presenze con il Corinthians la scorsa stagione e gareggerà con Matz Sels e Matt Turner per la maglia numero uno al City Ground.ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono davvero felice e onorato di rappresentare questo club. “Basta vedere lo stadio e sentire l’energia che c’è al suo interno, non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare ila vincere. “La Premier League è uno dei campionati più importanti al mondo. “Tutti nel mondo guardano la Premier League e non è diverso in Brasile.